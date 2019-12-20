نشر حساب الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورًا لـ "مدرسة نظام الخاصة" التي تنفرد بتعليم اللغة الأرمنية في دمشق وريفها، بعد زيارة عقيلة الرئيس بشار الأسد لها.
وأكدت حسابات الرئاسة على مواقع
وأضافت أن أسماء الأسد زارتها اليوم في بلدة المليحة بريف دمشق بعد شهر تقريبا على افتتاحها "لتشارك الأطفال احتفالهم بمناسبة الأعياد".
وقالت الرئاسة إن "الاحتفال ضم حوالي 180 طفلا بينهم عدد من أبناء الشهداء" الذين تحتضنهم المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء الأسد تزور المدرسة الوحيدة في دمشق لتعليم اللغلة الأرمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.