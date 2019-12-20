أحرق مستوطنون مركبتين للفلسطينيين في قرية فرعتا شرق محافظة قلقيلية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل الفلسطينية شمالي الضفة حسب، وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". الفلسطينية "وفا". وأفاد رئيس مجلس بلدة فرعتا القروي عبد المنعم شناعة لوكالة "وفا" بأن أهالي البلدة، أفاقوا فجر اليوم الجمعة على النيران وهي تلتهم مركبتين، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهلها وتهجيرهم. فجر اليوم الجمعة على النيران وهي تلتهم مركبتين، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المستوطنون القرية، ويخطون الشعارات العنصرية على الجدران، بهدف تضييق الخناق على أهلها وتهجيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستوطنون يحرقون مركبتين للفلسطينيين شمالي الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.