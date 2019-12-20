البابا وجوتيريش يدعوان إلى التسامح الديني ونزع السلاح النووي

حث البابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، على التسامح الديني وحماية البيئة ونزع السلاح النووي.

وعقد البابا وجوتيريش اجتماعا مغلقا استمر 40 دقيقة في المكتبة الباباوية بمدينة الفاتيكان.

واستنكر البابا حيازة الأسلحة النووية، مشددا على موقفه القائل إن مجرد امتلاكها أمر لا أخلاقي.

ومن جانبه، أشاد جوتيريش بجهود البابا في مجال نزع السلاح.

وقبل عامين، وافق ما يقرب من ثلثي عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معاهدة لحظر الأسلحة النووية. لكن دولا قوية قاطعت المحادثات.

ودعا جوتيريش الدول إلى الالتزام بإنهاء انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 "بما يتلاءم مع ما يقول لنا المجتمع العلمي إنه ضروري لإنقاذ الكوكب".

يأتي حديث جوتيريش عن المناخ بعد خمسة أيام من اختتام قمة للمناخ عقدتها الأمم المتحدة في العاصمة الإسبانية مدريد وشهدت رفض الدول الكبيرة دعوات لعمل أكثر حسما لمكافحة الاحتباس الحراري وهو ما أثار انتقادات شديدة لها من دول أصغر ونشطاء البيئة.

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