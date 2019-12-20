ترامب يعلن إجراء الترتيب لتوقيع الاتفاق التجاري مع الصين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن بدء الترتيبات لتوقيع الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه بلاده مع الصين مؤخرا لإنهاء حربهما التجارية.

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينج بشأن الاتفاقة.

وكتب ترامب، في تغريدة على "تويتر"، "جمعني حوار جيد للغاية مع الرئيس شي فيما يتعلق باتفاقنا التجاري الضخم، مضيفا أنه "يجري الترتيب للتوقيع الرسمي" على الاتفاق.

وأكد "بدأت الصين بالفعل مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية وغيرها".

وأوضح الرئيس الأميركي تحدثنا أيضا بخصوص كوريا الشمالية، حيث نعمل مع الصين، وبخصوص هونج كونج (يوجد تقدم!)"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل عن التقد الذي حصل.

كانت الولايات المتحدة والصين، صاحبتي أكبر اقتصادين عبر العالم، توصلتا إلى اتفاق أطلق عليه "المرحلة واحد" من أجل تسوية الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ أكثر من عام ونصف العام. وتبادل البلدان فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات ضمن في إطار هذه الحرب.

وبموجب الاتفاق، ستشتري الصين منتجات زراعية أميركية بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار سنويا على مدى العامين المقبلين.

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