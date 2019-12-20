جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان البريطاني الجديد

وافق النواب البريطانيون، اليوم الجمعة، في تصويت أولي على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع بروكسل.

وفي قراءة ثانية، صوت مجلس العموم، الذي بات الزعيم المحافظ يحظى فيه بغالبية مريحة منذ انتخابات 12 ديسمبر الجاري، لصالح النص بتأييد 358 عضواً ومعارضة 234.

وقال جونسون، لدى افتتاحه النقاش، "آن الأوان الآن للتحرك سويا كفريق واحد لتنشيط الأمة، مملكة متحدة واحدة، مفعمة بالثقة المتجددة في مصيرنا الوطني وعزمنا أخيرا على الاستفادة من الفرص التي أمامنا الآن".

وأضاف أن "مشروع القانون هذا وهذه المرحلة من قصتنا الوطنية يجب ألا ينظر إليها بأنها انتصار لحزب على آخر أو فصيل على آخر. هذا هو وقت نتحرك فيه وننبذ عبارات الرحيل والبقاء".

ويفتح هذا التصويت الباب أمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستتفاوض بريطانيا على اتفاق بشأن العلاقات مع التكتل في المستقبل بنهاية العام المقبل.

وكانت تيريزا ماي سلفة جونسون قد حاولت وأخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق انسحاب سابق توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.

وسيستكمل المسار التشريعي للبريكست بعد أعياد نهاية العام. إذ ترغب الحكومة في الحصول على موافقة نهائية على الاتفاق في 9 يناير. وبعد موافقة الملكة، سيقع على عاتق البرلمان الأوروبي المصادقة عليه كخطوة أخيرة.