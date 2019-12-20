كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يحبط محاولة هجوم للمليشيات على مدينة ترهونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، التصدي لهجوم من قبل مليشيات الوفاق على مدينة ترهونة، في محاولة للتأثيرعلى جبهة طرابلس.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تطارد المليشيات التي تقهقرت وتراجعت إلى الوراء.

وحذر المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، تركيا من فتح جسور إمداد عسكري في ليبيا، مهدداً بتدمير أي جهة تقدم الدعم لتركيا داخل ليبيا، وفقاً لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

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وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "رصدنا في وقت سابق أهدافاً تهدد الأمن في مصراتة وحذرنا من خطورتها، واستهدفنا ليلة أمس الخميس هذه الأهداف للميليشيات في مصراتة بعدد كبير من الغارات، كما دمرنا موقعاً لصواريخ الدفاع الجوي ورادارات استطلاع في مصراتة".

واتهم المساري مصراتة بالتمهيد هذه الأيام للغزو التركي لليبيا، مشيراً إلى أن الغارات الجوية لسلاح الجو الليبي، هي رسالة لتذكير أعيان مصراتة بسحب ميليشياتهم من طرابلس خلال 3 أيام، المهلة التي ستنتهي منتصف ليل الأحد المقبل.

وأضاف: "نرفض الغزو التركي وسنقاومه إذا حدث بكل قوة، ولن نوقف غاراتنا على مصراتة، إلا عند قبول أعيانها بشروطنا، ونحذر تركيا وغيرها من محاولة فتح جسور إمداد مع ليبيا، الأتراك نقلوا إرهابيي داعش والنصرة إلى ليبيا".