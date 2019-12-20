كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تعين أندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلترا المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشغل كارني منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي منذ 2013، وييستمر حتى نهاية الفترة الحالية في 15 مارس المقبل، وبمناسبة تعيين بيلي، قال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، إن "بيلي هو المرشح الأبرز في مجال يتسم بدرجة عالية من التنافسية".
وسيشغل بيلي منصب محافظ البنك، 8 أعوام، وقال في بيان: "إنه لشرف كبير، اختياري محافظاً لبنك إنجلترا، وأن تتاح لي الفرصة لخدمة شعب المملكة المتحدة، خاصةً في هذا الوقت الحرج الذي تعيشه البلاد، ونحن نغادر الاتحاد الأوروبي".
وعمل بيلي (60 عاما) على مدى 30 عاما في البنك المركزي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى عمله الحالي كرئيس تنفيذي لهيئة مراقبة السلوك المالي في البلاد.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية ساجد جاويد، الجمعة، اسم المحافظ الجديد.
وامتنع متحدث باسم وزارة المالية البريطانية عن التعليق.
وأجلت بريطانيا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي منذ العام الماضي، مع تركيز البلاد على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.