الحكومة البريطانية تعين أندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلترا المركزي

عينت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلترا المركزي.

وسيشغل بيلي منصب محافظ البنك، 8 أعوام، وقال في بيان: "إنه لشرف كبير، اختياري محافظاً لبنك إنجلترا، وأن تتاح لي الفرصة لخدمة شعب المملكة المتحدة، خاصةً في هذا الوقت الحرج الذي تعيشه البلاد، ونحن نغادر الاتحاد الأوروبي".

وشغل كارني منصب محافظ بنك إنجلترا المركزي منذ 2013، وييستمر حتى نهاية الفترة الحالية في 15 مارس المقبل، وبمناسبة تعيين بيلي، قال وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، إن "بيلي هو المرشح الأبرز في مجال يتسم بدرجة عالية من التنافسية".

وكان بيلي نائباً لمحافظ البنك المركزي بين 2013 و2016، وسيبدأ مهامه رسمياً في 16 مارس المقبل، خلفاً لمارك كارني.

وعمل بيلي (60 عاما) على مدى 30 عاما في البنك المركزي، قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى عمله الحالي كرئيس تنفيذي لهيئة مراقبة السلوك المالي في البلاد.

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وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إنه من المتوقع أن يعلن وزير المالية ساجد جاويد، الجمعة، اسم المحافظ الجديد.

وامتنع متحدث باسم وزارة المالية البريطانية عن التعليق.

وأجلت بريطانيا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي منذ العام الماضي، مع تركيز البلاد على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.