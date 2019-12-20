كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين ترحب بتحقيق الجنائية الدولية ضد إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واعتبرت وزارة خارجية دولة فلسطين، أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الجمعة، فتح تحقيق بشأن "جرائم حرب" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وقالت المحكمة الجنائية: إن "التحقيق سيتركز على مزاعم جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس".
ذكرت رئيسة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها ستفتح تحقيقاً كاملاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وفيما رحبت الخارجية الفلسطينية بالإعلان، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك، ووصف الأمر بأنه "يوم أسود للحقيقة والعدالة".
وقالت رئيسة الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، في بيان "لدي قناعة، بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".