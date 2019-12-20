فلسطين ترحب بتحقيق الجنائية الدولية ضد إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، ترحيب فلسطين بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيد المدعية العامة توغر كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في بيان اليوم الجمعة، وفق وكالة الأبناء الفلسطينية، أنها "الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدءالدراسة الأولية في 16 يناير2015".

واعتبرت وزارة خارجية دولة فلسطين، أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الجمعة، فتح تحقيق بشأن "جرائم حرب" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقالت المحكمة الجنائية: إن "التحقيق سيتركز على مزاعم جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس".

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