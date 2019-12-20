كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعلن رفع اسم السودان من القائمة السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أنها اتخذت خطوة أولى لشطب اسم السودان من القائمة السوداء.

ويشار إلى أن هذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي ترغب الحكومة السودانية في أن يتم سحب السودان منها، لإحياء الاستثمارات والاقتصاد. وقال وزير الخارجية الأمريكية مابك بومبيو، إنه "جرى سحب السودان من اللائحة "بفضل الخطوات المهمة، التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون، للتصدي للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد، التي وقعت في ظل النظام السابق". ومن خلال هذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة "قيد المتابعة" على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدم المسجل. Advertisements

هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، على أن السودان هو البلد الوحيد الذي أزيل من القائمة السوداء لوزارة الخارجية، والتي تضم "البلدان ذات الاهتمام الخاص"، وتخضع للعقوبات، إذا لم تحم الحرية الدينية بشكل أفضل، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

إدراج "السودان" في القائمة السوداء