كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق.. اغتيال "الناشط علي العصمي" وسط الناصرية بمحافظة ذي قار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الجمعة، عن اغتيال الناشط علي العصمي، وسط الناصرية في محافظة ذي قار العراقية، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وتشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع، تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وقتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم بأيدي المليشيات والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لمطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع والمعتصمين في الساحات حتى الآن.