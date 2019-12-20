كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 20/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تركيا لن تحصل على مقاتلات "أف 35"

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مساء الجمعة، أن تركيا لن تحصل على مقاتلات أف 35. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || المسماري يكشف عن مهلة انسحاب مليشيات مصراتة

أعلن المتحدث بإسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن مهلة انسحاب ميليشيات مصراته تنتهي منتصف ليل الأحد القادم. أخبار عالمية عاجلة اليوم || استمرار احتجاجات آلاف الطلاب في العراق

يستمر إضراب آلاف الطلاب في جنوب ووسط العراق، ومناطق عدة من بغداد، اليوم الجمعة، تحت شعار "ماكو وطن ماكو تعليم" الذي أطلقه المتظاهرون، بالرغم من تهديدات بإلغاء عطلة منتصف العام وأيام الإجازات.

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