كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيدرسون": اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية، ولكنها ستعزز الثقة بين الأطراف.

وأوضح "بيدرسون"، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، أنه من الضروري إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المفقودين في سوريا.

ودعا المبعوث الأممي لتخفيض العنف والوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا.

ويعتقل الاكراد السوريون نحو 12 الف جهادي معظمهم عراقيون وسوريون.

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