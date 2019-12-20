كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو: تحقيق الجنائية الدولية في فلسطين "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف نتنياهو، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية لا يحق لها إجراء تحقيق في الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك ردا على إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، بأنها ستطلق تحقيقا كاملا حول جرائم حرب مزعومة في فلسطين.
وأفادت وكالة "روتيرز" بأن التحقيق قد يشمل اتهامات ضد الفلسطينيين أو الإسرائيليين.
وجاء في بيان لبنسودا: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة".
وأكدت بنسودا أنها لم تطلب موافقة القضاة لبدء التحقيق باعتبار أن طلب تدخل المحكمة صدر عن الأراضي الفلسطينية.