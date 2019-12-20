نتنياهو: تحقيق الجنائية الدولية في فلسطين "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو، خلال تصريحاته، مساء الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية لا يحق لها إجراء تحقيق في الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك ردا على إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، بأنها ستطلق تحقيقا كاملا حول جرائم حرب مزعومة في فلسطين.

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