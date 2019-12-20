جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق "بريكست" في البرلمان الجديد

فاز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الجمعة، بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان الجديد.

ووفقًا لموقع "ذا اكسبريس تربيون"، ستساعد نتيجة التصويت غير المؤكدة في مجلس العموم، جونسون على الوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، بإنهاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن في 31 يناير.

وبرغم ذلك، أضاف الموقع أن هذا الاتفاق سيدفع لندن وبروكسل إلى حافة الهاوية، حيث سيتم تعطيل عقودًا من التجارة غير المقيدة في نهاية عام 2020.

ونظرًا لأن جونسون أصبح يتمتع الآن بأغلبية في مجلس العموم، بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 12 ديسمبر، من المرجح أن يحصل على دعم كبير هذه المرة، لتنفيذ أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا بعد 40 عامًا من حياة مضطربة.

Advertisements

وأظهرت عدد من استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي، أن حزب المحافظين برئاسة جونسون أصبح مسيطر على البرلمان، ما أدى إلى تبدد الشكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ "فجر جديد" لبريطانيا وهو يستعد لتقديم مشروع "بريكست"، وأشار في بيان صدر عن مكتبه إلى أن هذا اليوم هو يوم تحقيق وعد قُطع للشعب البريطاني بأن التصويت على "بريكست" سينجز في عيد الميلاد.

ووفقًا لموقع "مترو"، أكد "جونسون"، أنه "سينهي المهمة" التي بدأت عام 2016 بتصويت 52٪ لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.