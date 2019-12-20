كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: تركيا لن تحصل على مقاتلات "أف 35" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مساء الجمعة، أن تركيا لن تحصل على مقاتلات أف 35.

وقال "إسبر"، خلال مؤتمر صحفي له، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تركيا حليفة في الناتو، منوها بأن تهديد تركيا بإغلاق اثنين من المنشآت الحيوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا فُرضت عليها عقوبات، بسبب تعزيز علاقاتها العسكرية بروسيا، يثير الشكوك بشأن التزام البلاد تجاه الحلف الغربي

وتجاوزت تركيا والولايات المتحدة جولات سابقة من الصدام، بما في ذلك حين رفضت أنقرة استضافة قوات أمريكية لغزو العراق عام 2003، وهناك مخاوف من استحالة إصلاح الضرر الذي قد يلحق بالعلاقات هذه المرة بين البلدين.

لكن المخاطر عالية، وهذا قد يحض على توخي الحذر، فالولايات المتحدة ستغامر بفقدان شريك حيوي في الشرق الأوسط المضطرب، بينما قد تخسر تركيا أقوى حليف غربي ومورد أساسي للأسلحة.