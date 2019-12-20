كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": مهلة انسحاب ميليشيات مصراته تنتهي منتصف ليل الأحد القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد "المسماري"، رفض الغزو التركي، ومقومته إذا حدث بكل قوة، منوها بأن أي جهة ستقدم الدعم لتركيا داخل ليبيا سيتم تدميرها.

ونوه بأن تركيا تحاول دخول الأراضي الليبية عبر مدينة مصراته.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أنها قامت بتأجيل عمليات جوية لتدمير عدة أهداف في مدينة مصراتة، لأكثر من مرة ووجّهت تحذيرات متتالية، دون استجابة لغاية الآن.

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وأوضحت القيادة في بيانها، في ساعة متاخرة ليلة أمس، أن سلاح الجو نفّذ عمليات جوية نوعية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل “مليشيات” حكومة الوفاق، والتي أكدت الليلة ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا.

وأكدت القيادة، أن الضربات الجوية، نفذت عمليتها بنجاح ودمرت بشكل كامل عدة مواقع عسكرية في مصراته، التي نتج عنها انفجارات متتالية كشفت عن حجم المخزون العسكري التركي فيها.

وأضافت القيادة العامة، أن خيار الحرب، أُجبرت عليه، لتحرير ليبيا من سيطرة المجموعات الإرهابية والمسلحة، ولأجل تحرير ليبيا وبسط الأمن فيها.

ووصفت القيادة المحاولات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، بطلب المساعدة من تركيا، بالبائسة.