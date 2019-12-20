كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصير التعليم بالعراق.. استمرار احتجاجات آلاف الطلاب في جنوب ووسط البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر إضراب آلاف الطلاب في جنوب ووسط العراق، ومناطق عدة من بغداد، اليوم الجمعة، تحت شعار "ماكو وطن ماكو تعليم" الذي أطلقه المتظاهرون، بالرغم من تهديدات بإلغاء عطلة منتصف العام وأيام الإجازات.

هذا وعلقت على أبواب المدارس المغلقة مجموعة من اللافتات منها "إضراب"، و"ماكو وطن ماكو تعليم"، أو "ماكو وطن ماكو دوام"، فضلاً عن عبارات "مغلق بأمر الطلاب"، و"مغلق باسم الشعب".

وأصدرت وزارة التربية في العراق بياناً، جاء فيه "تهيب وزارة التربية بأبنائها التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الالتزام بالدوام والمواظبة عليه".

كما ناشدت وزارة التربية، الهيئات الاجتماعية والمهنية والثقافية ومجالس الآباء والمعلمين وأولياء الأمور بـ"التعاون جميعاً" من أجل ديمومة العملية التربوية؛ ضماناً لمستقبل آمن ومزدهر للأجيال .

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ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عدة سيناريوهات لمعالجة الوضع الذي يشهده البلاد.

وذكر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أن أغلب المقبولين الجدد في المرحلة الأولى لم يلتحقوا بالدوام في جامعاتهم بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، مؤكداً على أنّ بعضهم اكتفى بتسجيل مباشرته في الكلية التي قبل فيها ثم قاطع الدوام.

كما أشار المسؤول إلى وجود توجيهات لعمداء الكليات التدريسيين، بضرورة عدم الضغط على طلبة المرحلة الأولى الجدد، حتى وإن لم ينتظموا بالدوام الرسمي، موضحاً أن الوزارة لم تتخذ القرار المناسب بعد بشأن الطلبة الذين انقطعوا عن الدوام.

وأفاد أن أي قرار بهذا الشأن سيأخذ بعين الاعتبار الظروف التي مر بها الطلاب، وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى المتظاهرين.

هذا وتشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة في الشارع، تطالب بتغيير جذري في الحياة السياسية بالبلاد، وقتل المئات من المتظاهرين وجرح الآلاف منهم بأيدي المليشيات والقوات الأمنية، ما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لمطالبة الحكومة بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين المتواجدين في الشوارع والمعتصمين في الساحات حتى الآن.