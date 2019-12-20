رسمياً.. تعيين أرتيتا مدرباً لآرسنال

2019-12-20 | 17:17
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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعيين مايكل أرتيتا مدرباً للفريق، خلفاً لأوناي إيمري الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق.
وقضى أرتيتا 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريباً من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين أوناي إيمري بدلًا منه.
ويحتل آرسنال، المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بفارق 27 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.
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