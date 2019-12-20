رسمياً.. تعيين أرتيتا مدرباً لآرسنال

وقضى أرتيتا 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريباً من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين أوناي إيمري بدلًا منه.

ويحتل آرسنال، المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بفارق 27 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.