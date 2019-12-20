بالفيديو: مجموعات تضيق أوقات الدوام الرسمي على المؤسسات التربوية

بعد تعرض العديد من المدارس في محافظة كربلاء للتهديد والغلق، طالبت نقابة المعلمين القوات الأمنية بحفظ الأمن والنظام المدرسي، في محاولة للحفاظ على انتظام الطلبة في الدوام المدرسي وتوفير بيئة امنة لاكمال دراستهم. القوات الامنية في المحافظة أوعزت بتوفير الحماية الكاملة لجميع المدارس في المدينة، فيما توعدت بأوامر مشددة وصارمة لكل من يتعرض للمدارس وكوادرها التدريسة. وتحاول القوات الأمنية حماية جميع المدارس وكوادرها التربوية، بعدما اقدمت مجموعة تطلق على نفسها فريق مكافحة الدوام قامت بغلق عشرات المدارس في المحافظة. فيما دعا العديد من شيوخ العشائر لتوفير بيئة امنة لانتظام دوام المدارس.



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