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متظاهرون يحرقون إطارات في البراضعية بالبصرة

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أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة، بقيام متظاهرين بإحراق إطارات ضمن شارع في منطقة البراضعية.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين أقدموا، اليوم، عى إحراق عدد من الاطارات ضمن الشارع المؤدي لمنطقة البراضعية في محافظة البصرة".

وتشهد محافظة البصرة وعدد من محافظات الوسط والجنوب، تظاهرات حاشدة، للمطالبة بإقرار قانون عادل للانتخابات واختيار رئيس وزراء مستقل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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