متظاهرون يحرقون إطارات في البراضعية بالبصرة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين أقدموا، اليوم، عى إحراق عدد من الاطارات ضمن الشارع المؤدي لمنطقة البراضعية في محافظة البصرة".

وتشهد محافظة البصرة وعدد من محافظات الوسط والجنوب، تظاهرات حاشدة، للمطالبة بإقرار قانون عادل للانتخابات واختيار رئيس وزراء مستقل.

