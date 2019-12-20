مصرع سائق 'كرين' بصعقة كهربائية في الشرقاط

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن سائق عجلة نوع كرين لقي مصرعه بعد تعرضه لصعقة كهربائية في قضاء الشرقاط بصلاح الدين.

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "سائق عجلة نوع كرين لقي مصرعه مساء اليوم، بعد تعرضه لصعقة كهربائية اثناء عمله في مشروع مجاري الشرقاط".

وأضاف، أن "هذه الحالة هي الثالثة في المشروع المذكور".