إدانة شرطيين فرنسيين بممارسة العنف ضد المحتجين خلال مظاهرات 'السترات الصفراء'

أصدرت محكمة فرنسية، أمس الخميس، أحكامها على شرطيين أدينا بممارسة العنف ضد المحتجين خلال مظاهرات "السترات الصفراء".
وأصدرت المحكمة الإصلاحية في باريس أمس، حكماً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ على عنصر في شرطة مكافحة الشغب مدان بإلقاء حجر باتجاه المتظاهرين في الأول من أيار الماضي.
كما صدر حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة ألف يورو على الشرطي الثاني، المدان بصفع متظاهر خلال التجمع نفسه.
كما صدر حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة ألف يورو على الشرطي الثاني، المدان بصفع متظاهر خلال التجمع نفسه.
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