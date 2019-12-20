أمريكا ترفع السودان من لائحتها السوداء حول حرية المعتقد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، إن بلاده رفعت السودان من لائحتها السوداء للدول التي "تثير قلقا خاصا" على صعيد حرية المعتقد.

وأرجع بومبيو ذلك إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في السودان التي يديرها مدنيون للتصدي للانتهاكات الصارخة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق.

وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة "قيد المتابعة" على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدّم المسجل.

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وهذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم رفع السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.

والخميس، احتفل السودانيون بالذكرى الأولى للثورة التي خرجت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 احتجاجا على زيادة أسعار الخبز.

وواصل السودانيون حراكهم الشعبي حتى تمكنوا من عزل الرئيس السابق عمر البشير في 12 أبريل/نيسان الماضي.