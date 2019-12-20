"العويس الثقافية" تكرم نجوم الفكر والأدب بدورتها الـ16

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في سعيها لتعزيز النهوض الفكري، وتعميق الثقافة الأصيلة على الساحتين المحلية والعربية، كرمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كوكبة من الأدباء والمفكرين بجوائزها السنوية في دورتها السادسة عشرة.

قامات فكرية وأدباء وباحثون تُوجوا في مجالات الشعر والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والإنسانية.

انبثقت الجائزة عن مؤسسة سلطان بن علي العويس في عام 1987، بهدف مواكبة النشاط الثقافي محليا وعربيا؛ إذ كرمت منذ انطلاقها نحو 97 أديبا وباحثا ومفكرا.

وفي دورتها السادسة عشرة كرمت الجائزة كلا من: الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، والشاعر علي جعفر العلاق بجائزة الشعر، وعلوية صبح بجائزة القصة والرواية والمسرحية، ومحمد لطفي اليوسفي بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، وحيدر إبراهيم علي بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية.