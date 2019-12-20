إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، كانون الأول 20، 2019، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

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وأوضح إسبر أن القوات المتواجدة في المنطقة تهدف إلى ردع أي عدوان إيراني.

وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفتنا في الناتو ولن يحصلوا على مقاتلة F-35.

وفي موضوع كوريا، قال: نعرب عن أملنا في استئناف المحادثات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية مرة أخرى.

وتابع الوزير الأمريكي: مستعدون لأي شيء فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية.