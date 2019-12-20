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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبر: نعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، كانون الأول 20، 2019، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.
وأوضح إسبر أن القوات المتواجدة في المنطقة تهدف إلى ردع أي عدوان إيراني.
وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفتنا في الناتو ولن يحصلوا على مقاتلة F-35.
وفي موضوع كوريا، قال: نعرب عن أملنا في استئناف المحادثات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية مرة أخرى.
وتابع الوزير الأمريكي: مستعدون لأي شيء فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية.
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