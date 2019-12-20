شكرا لقرائتكم عقب انتخابه رئيسا لحزب جديد.. داود أوغلو يهاجم أردوغان وحزبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هاجم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الخميس، خلال كلمته التي ألقاها بعد انتخابه رئيساً لحزب "المستقبل" الجديد، قائلًا: "لا أحد يحاسبنا على ما فعلناه في الماضي. فلتخجلوا أنتم".

وأكد داود أوغلو في تصريحاته، أنه خرج من حزب "العدالة والتنمية" بأوامر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أردوغان وداوود أوغلو

وقال: "أنا لا أتراجع أبدًا عن أي كلمة أو وعد قطعته على نفسي. ومن بعد الآن سنقول كل الحقائق، فعلى الجميع أن يخجل هو ولا يحاسبنا على ما فعلناه في الماضي".

وأضاف داود أوغلو: "السيد الرئيس كان صديقي، وكنت صبوراً مع كل أنواع الإهانات".

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وكان داود أوغلو انتخب، الخميس، رئيساً لحزب "المستقبل" الذي أسسه الأسبوع الماضي، وذلك خلال اجتماع مغلق عقده مجلس المؤسسين للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.

وحصل داود أوغلو على جميع أصوات الأعضاء البالغ عددهم 132 شخصا.

وقال في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إن حزبه يهدف للمساهمة في الحياة السياسية التركية وخدمة الشعب.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن داود أوغلو استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.