الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 19 كانون الأول 2019 الساعة 6:35، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق ​بلدة رميش​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 11:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:25 من فوق بلدة ​علما الشعب​"، موضحةً أنّ "عند الساعة 12:05، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​عيترون​، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق شكا والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:20 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".

وذكرت المديرية أنّ "عند الساعة 18:55، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:00 من فوق بلدة علما الشعب".