الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 19 كانون الأول 2019 الساعة 6:35، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق بلدة رميش".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 11:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:25 من فوق بلدة علما الشعب"، موضحةً أنّ "عند الساعة 12:05، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق مناطق شكا والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:20 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
وذكرت المديرية أنّ "عند الساعة 18:55، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:00 من فوق بلدة علما الشعب".
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