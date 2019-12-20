الريجي أنجزت تسلم محاصيل التبغ من المزارعين في الشمال والجنوب

أعلنت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك "​الريجي​" في بيان، أنها "أنجزت أعمال تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من ​المزارعين​ في ​الشمال​ و​الجنوب​ رغم الظروف الصعبة"، مشيرة إلى أن "العشرات من موظفي الادارة وخبراء التبغ عملوا لإتمام الشراء وسط ارتياح عام لدى المزارعين"، مؤكدة أن "شراء التبغ والتنباك من مزارعي ​البقاع​ سيتم حال انتهائهم من توضيب محاصيلهم".

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