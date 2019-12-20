هيل: ندعو الجهات السياسية لوضع المصالح جانبا والعمل على الإصلاحات ووضع حد للفساد

دعا وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​"، على "اتخاذ العديد من الإصلاحات بغية تحقيق المطالب الّتي دَعت إليها ​التظاهرات​". ودعا أيضًا الجهات السياسيّة إلى "وَضع جانبًا المصالح السياسيّة والحزبيّة، من أجل العمل على الإصلاحات ووضع حدّ للفساد".

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