شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن مصرى بالكويت يفضح مكملين: "انتم شوية خونة ومش كل حاجة الفلوس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح مواطن مصرى يقيم فى دولة الكويت، قناة مكملين الإرهابية التى تبث سمومها من شائعات وأكاذيب عن الدولة المصرية من تركيا . وقال المواطن المصرى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آلو مكملين" :"أى واحد مغترب مهما كان معاه فلوس يتمنى يرجع بلده ويموت فيها.. لكن انتم لن ينطبق عليكم هذا الحال.. انتم خنتم البلد". Advertisements وتابع المواطن المصرى حديثه للمذيع الاخوانى قائلا : "والله انتم خنتم البلد.. وأنت اول خاين.. ومش هتقفل الخط.. كلكم خونة". يذكرأن الفترة الماضية شهدت العديد من الاتصالات الهاتفية التى فضحت سياسات قنوات الإخوان واعتمادهم المستمر على الشائعات والأكاذيب ، والتحريض المستمر على مؤسسات الدولة المصرية ، فضلا عن الدفاع المستمر عن تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن مصرى بالكويت يفضح مكملين: "انتم شوية خونة ومش كل حاجة الفلوس " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.