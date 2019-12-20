قررت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحاب المنتخب التونسي للاعبين المحليين من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها الكاميرون العام القادم.
وخرجت جامعة اللعبة في تونس بهذا القرار، بعد تشاورٍ مع ممثلي الأندية التونسية بخصوص عدم المشاركة في “الشان”، خلال أشغال الجلسة العامة للجامعة اليوم.
ويأتي انسحاب “نسور قرطاج” من المشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بسبب ضغط المباريات على الأندية التونسية، خاصة المشاركة التي تلعب على أكثر من واجهة.
وبعد تشاور مع ممثلي الأندية، خلصت جامعة تونس إلى الانسحاب من “الشان”، خاصة أن ضغط اللقاءات سيؤثر بالسلب على مردود وجاهزية اللاعبين.
يذكر أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين سيكون حاضرا في “الشان” القادم، بعد تأهله على حساب منتخب الجزائر بالتعادل معه سلبا في الذهاب، والتفوق عليه بثلاثية نظيفة إيابا، علما أن العناصر الوطنية ستخوض النهائيات بهدف الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في النسخة الماضية، مطلع 2018 بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التشاور مع ممثلي الأندية.. تونس تنسحب من المشاركة في “الشان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.