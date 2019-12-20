بعد التشاور مع ممثلي الأندية.. تونس تنسحب من المشاركة في “الشان”

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحاب المنتخب التونسي للاعبين المحليين من المشاركة في كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها الكاميرون العام القادم.

وخرجت جامعة اللعبة في تونس بهذا القرار، بعد تشاورٍ مع ممثلي الأندية التونسية بخصوص عدم المشاركة في “الشان”، خلال أشغال الجلسة العامة للجامعة اليوم.

ويأتي انسحاب “نسور قرطاج” من المشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بسبب ضغط المباريات على الأندية التونسية، خاصة المشاركة التي تلعب على أكثر من واجهة.

وبعد تشاور مع ممثلي الأندية، خلصت جامعة تونس إلى الانسحاب من “الشان”، خاصة أن ضغط اللقاءات سيؤثر بالسلب على مردود وجاهزية اللاعبين.

يذكر أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين سيكون حاضرا في “الشان” القادم، بعد تأهله على حساب منتخب الجزائر بالتعادل معه سلبا في الذهاب، والتفوق عليه بثلاثية نظيفة إيابا، علما أن العناصر الوطنية ستخوض النهائيات بهدف الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في النسخة الماضية، مطلع 2018 بالمغرب.