أول جولة للبطولة بدون مؤجلات بعد 3 أشهر من انطلاقتها.. مغردون: هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية

تشهد الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، حدثا استثنائيا، إذ ستكون هذه الدورة الأولى من نوعها في بطولة هذا الموسم التي ستُلعب كاملة، ودون مؤجلات.

وانتظر عشاق البطولة مرور 3 أشهر على انطلاقتها، من أجل رؤية جولة غير مبتورة من أي لقاء، بعدما كانت الجولات الـ9 الماضية، تعرف تأجيل مباراة واحدة على الأقل عند كل جولة.

وفرضت المشاركة القارية والعربية لممثلي كرة القدم الوطنية على الصعيدين الإفريقي والعربي، بالإضافة لمباريات المنتخبات الوطنية تأجيل عدد كبير من اللقاءات في البطولة الاحترافية.

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وأصبح تأجيل المواجهات عند كل دورة سمة لصيقة بالبطولة، لدرجة أطلق عليها مجموعة من المتابعين بطولة “المؤجلات” نسبة إلى مقابلاتها المؤجلة منذ أول دورة منتصف شتنبر الماضي، إلى غاية الجولة التاسعة بداية دجنبر الجاري.

وتفاعل متتبعو البطولة الاحترافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أول دورة للبطولة بدون مؤجلات، حيث غرد أحدهم: “لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية”، بينما قال آخر تهكما: “خصنا ندخول لكتاب غينيس للأرقام القياسية”.

يذكر أنه وبالرغم من بلوغ عجلة البطولة محطتها التاسعة، إلا أن مجموعة من الأندية خاضت مباريات أقل من ذلك، على غرار حسنية أگادير صاحب 6 لقاءات فقط، ونهضة بركان والرجاء بـ7 مواجهات لكل فريق، والوداد والفتح الرباطي بـ8 مباريات.