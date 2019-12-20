خلفا لمواطنه إيمري.. آرسنال يُعين الإسباني أرتيتا مدربا للفريق

أعلن فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين الإسباني، ميكل أرتيتا، مدربا للنادي، خلفا لمواطنه أوناي إيمري، الذي انفصل عنه “الغانرز” بسبب النتائج السلبية.

وسبق لأرتيتا اللعب في صفوف آرسنال لمدة 5 مواسم، بعدما وقع في كشوفاته خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011، قادما إليه من إفرتون، واستمر معه إلى غاية عام 2016.

وكان صاحب 37 سنة، الذي اعتزل لعب كرة القدم عام 2016، قريبا من تولي منصب المدير الفني للنادي اللندني، صيف 2018، خلفا للفرنسي آرسين فينغر، قبل أن يتعاقد الفريق مع إمري.

يذكر أن آرسنال يوجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمرليغ” برصيد 22 نقطة، متخلفا بفارق 27 نقطة عن ليفربول، متصدر الترتيب.

وحقق “الغانرز” 5 انتصارات، و7 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 7 مناسبات، خلال 17 مباراة خاضها هذا الموسم في “بريمرليغ”، أحرز خلالها خطه الهجومي 24 هدفا، بينما اهتزت شباكه في 27 مناسبة.