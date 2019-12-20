فوجئ عدد من مالكي السيارات في جماعة اجزناية، صباح اليوم الجمعة، في طنجة، من تكسير النوافذ الخلفية لسياراتهم المركونة، وسرقة محتوياتها من طرف مشتبه فيه، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هويته من خلال كاميرا مراقبة.
وبحسب المعطيات، المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن عدد العربات المتضررة وصلت إلى حدود اللحظة إلى 9 سيارات تم تكسيرها ليلا، حينما كانت مركونة بالقرب من المدرسة الابتدائية “السلام”.
ووضع عدد من مالكي السيارات، المتضررين، شكايات لدى مصالح الدرك الملكي، التي باشرت تحرياتها في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتوقيف المشتبه في ارتكابه لعمليات السرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان حي في طنجة يستفيقون على “سرقة كبرى”..سيارات السكان مكسورة النوافذ ومسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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