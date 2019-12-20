اقترب من معادلة الراحل الزياني.. للمرة الثامنة صافرة جيد تقود “الديربي” البيضاوي

عينت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، الحكم رضوان جيد من عصبة سوس، لإدارة لقاء الديربي البيضاوي الأحد القادم، بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، برسم مباريات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية.

ويساعد جيد في قيادة المواجهة المرتقبة، الحسن أزگاو، ومصطفى أكركاد، في حين يتولى محمد غافر من عصبة الدار البيضاء الكبرى، مهمة الحكم الرابع.

ويعد لقاء الأحد، المحطة الثامنة للبالغ من العمر 40 عاما، التي يتولى خلالها قيادة الديربي البيضاوي، ليقترب بذلك من الرقم القياسي لأكثر الحكام إدارة لهذه المباراة، والمسجل باسم الراحل عبد الكريم الزياني الذي أدار 9 ديربيات.

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واسندت لجنة التحكيم مهمة قيادة الديربي لجيد، نظرا لخبرته، في مثل هذه المواعيد، التي تحظى بأهمية كبيرة، وصراع قوي بين اللاعبين.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب البطولة برصيد 19 نقطة، جمعها الفريق من 6 انتصارات، وتعادل وحيد، بينما مني بالهزيمة في مناسبة وحيدة، علما أن الفريق الأحمر في جعبته مباراة ناقصة.

ويأتي الرجاء في المركز الخامس بـ14 نقطة، بعد تحقيقه لـ4 انتصارات، وتعادلين، وتعرض للخسارة في لقاء واحد، كما أن الفريق مازالت تنقصه مباراتين.