حالة انتحار أخرى في شفشاون.. شاب يشنق نفسه في سطح منزله

أقدم شاب على الانتحار، صباح اليوم الجمعة، في مدينة شفشاون.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، في سطح منزله، وذلك بحي “بن عياد”، في شفشاون.
إلى ذلك، انتقلت السلطات المحلية إلى عين المكان، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ظروف الوفاة.
يذكر أن حالات الانتحار في مدن الشمال، لاسيما في مدينة شفشاون، وتطوان، تعرف تزايدا، ما دفع المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر حول الظاهرة.
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