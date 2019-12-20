نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجتين الثانية والثالثة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد بالإضافة إلى كأس الدولة (المرحلة الثامنة)، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق بالدرجتين الثانية والثالثة. كأس الدولة (المرحلة الثامنة) النادي الرياضي الطيرة (0-4) مكابي نتانيا أبناء اللد (1-5) هبوعيل حيفا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 14) بيتار بيتح تيكفا (2-0) هبوعيل قلنسوة شمشون أبناء الطيبة (1-1) هبوعيل هود هشارون بيتار كفار سابا (0-2) شباب الطيبة هبوعيل كفر برا (2-3) مكابي بيتح تيكفا أبناء يافا (0-0) عوتسماة حولون هبوعيل كفر قاسم (1-0) هبوعيل كريات أونو الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 14) بني إيلات (8-1) شباب رهط الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 14) مكابي معلوت ترشيحا (3-1) الأخوة كفر مندا شباب سخنين (1-1) بيتار نهريا أبناء مجد الكروم (6-3) أبناء الجولان والجليل هبوعيل البعينة (3-0) شباب طمرة Advertisements شباب كفر كنا (2-0) أبناء كابول الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 14) أبناء الفريديس (0-2) عيروني نيشر هبوعيل طيرات هكرمل (3-2) هبوعيل صندلة مكابي نافيه شأنان (1-2) مكابي عرب النجيدات أبناء كفر قرع (5-0) اتحاد أبناء جت الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 11) هبوعيل شلومي (3-5) هبوعيل دير حنا هبوعيل صفد (8-1) أبناء دير الأسد الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 13) أبناء جسر الزرقاء (2-4) هبوعيل كريات حاييم الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 13) هبوعيل بردسيا (9-1) هبوعيل جلجولية بيتار شومرون (0-1) نادي كرة قدم كفر قاسم الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 13) مكابي أشكلون (3-3) شباب اللقية هبوعيل مرحافيم (3-0) شباب الهواشلة نادي كرة قدم بئر السبع (5-3) مكابي حورة

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