الفريق الطيراوي يودّع كأس الدولة بخسارة بيتية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج النادي الرياضي الطيرة من المنافسة على كأس الدولة، بعد خسارته البيتية أمام فريق الدرجة العليا، مكابي نتانيا، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث المرحلة الثامنة من المسابقة.

وجرت أحداث المباراة على ملعب الطيرة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف مبكر أحرزه بعد مرور 4 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكنّ الفريق الخصم من هز شباك الفريق الطيراوي مجددا بثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 83 و86 و89.

ووصل الفريق الطيراوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي فرصة إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

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أبناء اللد يودّع كأس الدولة

ودّع فريق الدرجة الممتازة، أبناء اللد، المنافسة على كأس الدولة بعد خسارته أمام فريق الدرجة العليا، هبوعيل حيفا، بالنتيجة 1-5.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الضيف من حيفا بثلاثية مقابل هدف لأبناء اللد، حيث افتتح هبوعيل حيفا باب التسجيل في الدقيقة 25، ثم في الدقيقة 32 أضاف الهدف الثاني، وفي الدقيقة 37 جاء هدف أبناء اللد الوحيد بواسطة اللاعب شاكيد حاتوخا، وفي الدقيقة 45 عزز هبوعيل حيفا تفوقه بهدف ثالث.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 71 تلقت شباك أبناء اللد هدفا رابعا، وفي الدقيقة 76 اختتم هبوعيل حيفا أهدافه بهدف خامس.