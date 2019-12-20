شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 485 عراقياً خلال المظاهرات منذ شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق اليوم، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر وحتى الآن بلغ 485 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاباً.

وأفاد عضو مجلس المفوضية علي البياتي أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاباً و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلاً لا زالوا رهن التحقيق.

وأضاف أن "عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصاً حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان".