شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 485 عراقياً خلال المظاهرات منذ شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد عضو مجلس المفوضية علي البياتي أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاباً و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلاً لا زالوا رهن التحقيق.
وأضاف أن "عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصاً حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 485 عراقياً خلال المظاهرات منذ شهر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.