مقتل متظاهر بهجوم مسلح وسط الناصرية

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل متظاهر بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على قتل متظاهر قرب تقاطع الشيباني وسط مدينة الناصرية".
وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".
وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".
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