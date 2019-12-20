مقتل متظاهر بهجوم مسلح وسط الناصرية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، اليوم، على قتل متظاهر قرب تقاطع الشيباني وسط مدينة الناصرية".

وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

