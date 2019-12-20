واشنطن: قواتنا بالمنطقة مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وداعش

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش.
وسحبت الولايات المتحدة قواتها من مناطق في شمالي سوريا، قبيل عملية عسكرية أطلقتها أنقرة ضد الكرد مما أثار مخاوف من عودة تهديد داعش.
وأكد إسبر في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر داعش، رافضا انتقاد تركيا ومؤكدا على العلاقة الاستراتيجية مع أنقرة.
وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات إف-35 بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
وأكد إسبر في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر داعش، رافضا انتقاد تركيا ومؤكدا على العلاقة الاستراتيجية مع أنقرة.
وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات إف-35 بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
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