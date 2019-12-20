علامات تدل على أن هناك من يتجسس على هاتفك

في مقال نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، تطرق الكاتب جو مكينلي إلى العلامات التي تدل على تعرض الهاتف الذكي للاختراق. ويقول المدير التنفيذي لشركة "بلوكسايف تكنولوجيا" جورج والر إن "فهم علامات اختراق هاتفك يبدأ بفهم مجموعة البيانات الموجودة على جهازك، لا سيما أن الهاتف والحاسوب يمثلان جهازي الاتصال الرئيسيين اللذين تستعملهما بشكل يومي".وفي ما يلي أبرز العلامات التي تدل على تعرض هاتفك للاختراق:

1- ارتفاع كبير في استخدام بيانات الإنترنت

استخدام تطبيق مثل "داتا يوساج" للاطلاع على كمية بيانات الإنترنت الصادرة عن جهازك، ثم البحث عن الحالات الشاذة أو فترات التحميل الطويلة يساعدك على معرفة متى يكون هذا الاستهلاك على نحو غير مبرر، وهو ما يعد مؤشرا على تثبيت برامج مراقبة على هاتفك.

2- استنزاف بطارية هاتفك بسرعة

أبرز العلامات الواضحة التي تدل على اختراق هاتفك هي نفاد بطاريته بسرعة كبيرة، حيث تعمل برامج التجسس في الخلفية طوال الوقت، مما يعني أنها تستخدم الطاقة وتستنزف البطارية. وإذا كان هاتفك يعاني من استمرار فقدان الطاقة بشكل مستمر، فمن المحتمل أنك تعرضت للاختراق.

يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام علامة محتملة على أن بيانات الإنترنت تُستهلك على نحو أسرع من المعتاد. وإذا لاحظ شخص ما أنه يتجاوز حدود استهلاكه للبيانات، فمن المحتمل أن هناك من يتجسس على جلساته الخاصة.

4- ظهور تطبيقات جديدة على شاشة هاتفك

المستخدمون الذين تعرضوا للاختراق قد يكتشفون تطبيقات جديدة غير مألوفة في قائمة التطبيقات أو ضمن الإعدادات، وهو ما يستوجب منك التحقق الدائم من التطبيقات قيد التشغيل. وفي حال بدا أي شيء يعمل بشكل غير عادي، تحقق مما إذا كان أحد التطبيقات الذي يستنزف البطارية يحتوي على برامج ضارة.

إن قيام هاتف المستخدم ببث الفيديو بشكل مباشر من تلقاء نفسه يعد من إحدى الطرق التي ينتهجها المتسللون لمراقبة أنشطتك والتنصت عليها. ويمكن للمستخدم التفطن إلى ذلك في حال كان هاتفه يعمل باستمرار أو تنفد بطاريته بسرعة، مما يحتم عليه حينها التحقق من استهلاك الإنترنت والنظر في ما إذا كانت هناك طفرة ما في استهلاك بيانات الإنترنت.

6- ضعف أداء هاتفك الذكي

إذا شهدت تأخيرًا في إرسال واستقبال النصوص وتأدية المهام الأخرى بواسطة هاتفك، قد تكون تلك علامة على تعرض هاتفك للاختراق. ولعل التفطن لهذه الأمور صعب للغاية، لكن يتوجب علينا إيلاء اهتمام كافٍ بهذه التفاصيل الدقيقة.

7- إجراء هاتفك مكالمات وإرساله لرسائل دون علمك

يمكن للشخص الذي تعرض هاتفه للاختراق أن يُلاحظ عددا من المكالمات والرسائل التي لم يقم بها في قائمة جهات الاتصال الخاصة به. وفي هذه الحالة، يتوجب عليك مراقبة هذا النشاط عن كثب لأن بعض الأرقام التي ستجدها قد تمثل دليلًا على الجهة التي قامت باختراق هاتفك.