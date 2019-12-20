رغد صدام حسين تعلن موقفها من الاحتجاجات الشعبية

أعلنت رغد الابنة الكبرى لرئيس النظام السابق صدام حسين، موقفها من الاحتجاجات الشعبية التي لا تزال مستمرة في العاصمة بغداد ومناطق وسط وجنوبي البلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وأضافت رغد: "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب، أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة، وتجاربها الإنسانية".
ووجهت رغد في كلمتها، رسالة إلى المتظاهرين، وقالت: "إن تلاحمكم، وتكاتفكم سيسجلهما لكم التاريخ، والعالم بأسره بأحرف من نور، فحافظوا على ذلك بقوة، فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية، وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع، إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".
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