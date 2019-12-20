نقابة معلمي النجف تدعو الطلبة إلى استئناف الدوام والاحتجاج خارج أوقاته

دعت نقابة المعلمين في النجف، اليوم الجمعة، الطلبة في المحافظة إلى استئناف الدوام والاحتجاج خارج أوقاته الرسمية، امتثالا لخارطة الطريق التي وضعتها المرجعية الدينية. وقال نقيب معلمي النجف محمد البديري، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد أن أقرت المرجعية الرشيدة خارطة طريق لانقاذ العراق، ندعو منتسبينا والطلبة كافة لدعم الاحتجاج السلمي خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك مواصلة الدوام". Advertisements وأردف قائلا "التعليم حق والتظاهر حق". وكان المرجع الاعلى علي السيستاني، أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض بعض الاشخاص الفاعلين في التظاهرات للاغتيال والخطف والتهديد، فيما رأى أن من غير الضروري غلق الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية.

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