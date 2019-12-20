مجلس العموم البريطاني يتبنى اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي

تبنّى مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة، اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وصوت المشرعون في القراءة الثانية بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 لصالح الاتفاق. وذلك في خطوة تعد الأولى نحو وفاء جونسون بتعهده الانتخابي وإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.

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