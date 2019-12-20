الخارجية: الإفراج عن سيدة عراقية محتجزة في مطار بيروت

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، الإفراج عن سيدة عراقية محتجزة في مطار بيروت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله، إنه "بعد إقامة سيدة عراقية لمدة معينة لأغراض العلاج في بيروت، وبقاء مبلغ مالي بذمتها تم احتجازها بمطار بيروت".
وأوضح أنه "تمت متابعة موضوع السيدة مع السفارة العراقية في لبنان، التي أرسلت بدورها كادراً الى مطار بيروت للتنسيق مع السلطات في المطار واستضافت السيدة وابنتها في مبنى السفارة".
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