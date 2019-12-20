بالفيديو: مسيرة سلمية لنساء ذي قار تنديداً بعمليات القتل والاختطاف

مسيرة سلمية قادتها نساء من ذي قار يمثلن منظمات المجتمع المدني وطالبات اشتركن فيها ايضا. مختلف نساء مجتمع ذي قار، نددت واستنكرت عمليات القتل والاختطاف والتغييب بحق الناشطين والصحفيين في ظل الصمت الحكومي غير المبرر . رغم الرفض الشعبي لعمليات الترهيب التي يقوم بها مجهولون ضد الحراك الاحتجاجي في العراق، الا ان التظاهرات لا تزال سلمية وفق المشاركين وستبقى كذلك. وشددوا على عدم التفاوض مع الحكومة حتى تحقيق مطالب المتظاهرين .



تجدر الإشارة إلى ان عددا من صحفيي وناشطي ذي قار كانت قد طالتهم تهديدات بالتصفية او الاختطاف منذ اندلاع التظاهرات في الاول من اكتوبر الماضي.

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