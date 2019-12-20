'تويتر' يغلق حسابات قالت إنها متعلقة بالسعودية

أعلنت شركة "تويتر" أنها أغلقت آلاف الحسابات على شبكتها للتواصل الاجتماعي، قالت إنها متعلقة بالسعودية. وأوضحت شركة "تويتر" في تدوينتها العامة أنها أزالت حوالي 5929 حسابا تناولت موضوع السعودية ، بسبب انتهاكها "سياسات التصرف بالمنصة". وأضافت الشركة أن الحسابات المغلقة تشكل "القسم الأساسي لشبكة أوسع تضم أكثر من 88000 حساب متورط في إرسال رسائل "السبام" غير المرغوب حول مجموعة واسعة من المواضيع". وأكدت "تويتر" أنها أوقفت جميع هذه الحسابات.

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