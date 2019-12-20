واشنطن: القوات المتواجدة في المنطقة تهدف لردع أي عدوان إيراني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ضرورة وجود قوات في الشرق الأوسط لردع أي عدوان إيراني.
وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الولايات المتحدة تأمل في استئناف المحادثات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية مرة أخرى.
وحول العلاقات مع تركيا، شدد وزير الدفاع الأمريكي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلة F-35، رغم أنها حليفتنا في الناتو.
وتوترت الأجواء بين واشنطن وأنقرة، في يوليو/ تموز الماضي، بعد إقدام تركيا على إتمام صفقة شراء الدفاع الصاروخي "إس 400" مع روسيا، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع أنقرة من شراء مقاتلات "إف 35" أو المشاركة ببرنامج تطويرها، في حالة إتمام الصفقة مع روسيا.
ووصف إسبر أفعال نظام مادورو القمعي في فنزويلا بأنها "بشعة".
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