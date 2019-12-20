مجلس العموم البريطاني يوافق على اتفاق بريكست

وافق مجلس العموم البريطاني، الجمعة، على اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وصوت المشرعون بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا على القراءة الثانية للتشريع، ما يعد الخطوة الأولى نحو الوفاء بتعهد جونسون الانتخابي بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 2020 بعد 47 عاما من حياة مشتركة مضطربة.

Advertisements





وجعل رئيس الوزراء المحافظ الذي تولى السلطة في نهاية يوليو/تموز الماضي من بريكست أولوية برنامجه.

ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

كما تبدأ في 31 يناير/كانون الثاني مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، ويفترض أن تسمح المفوضية الأوروبية للندن بالانفصال بهدوء.

وخلال هذه الفترة، سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها بدون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.